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Jennifer Aniston ponosna na partnerja: 'Ljubim tega moškega!'

Los Angeles, 15. 09. 2026 09.55 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
K.Z.
Jennifer Aniston

Jim Curtis, partner igralke Jennifer Aniston, je izdal novo knjigo, njegovega dosežka pa se veseli tudi izbranka, ki je ob tej priložnosti na družbenem omrežju delila dve objavi, ki ju je posvetila sedem let mlajšemu terapevtu.

Jennifer Aniston je ponosna na svojega izbranca. Jim Curtis je pred dnevi izdal knjigo z naslovom The Book of Possibility, njegov dosežek pa je z dvema objavama na družbenem omrežju praznovala tudi zvezdnica. "Obožujem to knjigo," je pripisala ob fotografiji knjige, ob naslednji, na kateri je skupaj s 50-letnim Curtisom, pa dodala: "In ljubim tega moškega!"

Jennifer Aniston je ponosna na partnerjevo novo knjigo.
Jennifer Aniston je ponosna na partnerjevo novo knjigo.
FOTO: Instagram

Curtis v knjigi s pomočjo hipnoterapije, nevroznanosti in čuječnosti raziskuje podzavestna prepričanja in vzorce. "Ko sem prišel do točke, da sem začel imeti rad svoje telo in sebe, sem našel čudovito zvezo. Občutek samosprejemanja in ljubezni do sebe se odraža v vaših razmerjih. Imel sem neko predstavo, kako bom imel pri 50 letih bolj trajno in resno zvezo, ki bo ogrela moje srce," je povedal za People.

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Par povezujejo od lanskega leta, kot je nedavno razkril za The Sunday Times, pa sta bila sprva le prijatelja. "Bilo je bolj naravno in organsko. V preteklosti sem vedno čutil, da bi se morala oseba takoj zaljubiti vame, sedaj pa nisem več iskal ljubezni," je priznal. Z zvezdnico serije Prijatelji so ga prvič opazili julija 2025 na počitnicah na Mallorci, kjer sta se pridružila igralcu Jasonu Batemanu in njegovi ženi ter igralki Courteney Cox.

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Poleti sta praznovala prvo obletnico zveze, vir blizu zvezdnice pa je za People dejal, da je ta zelo srečna: "Jim je poseben moški. Vsi imajo radi njegovo energijo. Jen je zelo hvaležna za svoje življenje, Jim pa je vanj prišel ob pravem času. Zaradi začetnega prijateljstva je njuna zveza veliko bolj pristna."

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