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Jennifer Aniston ponudila redek vpogled v življenje z izbrancem

Los Angeles, 02. 07. 2026 15.51 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
E.M.
Jennifer Aniston in Jim Curtis

Jennifer Aniston, zvezdnica serije Prijatelji, je že več kot leto dni srečna v zvezi s hipnotizerjem Jimom Curtisom. Ob začetku poletja je s sledilci na Instagramu delila galerijo fotografij, med katerimi je več utrinkov iz njunega zasebnega življenja. Na fotografijah sta tudi igralska zvezdnika Naomi Watts in Jason Bateman.

Igralka in hipnotizer Jim Curtis sta maja praznovala prvo obletnico zveze. Kljub temu da svojo zasebnost skrbno skrivata pred radovednimi očmi javnosti, občasno vseeno delita kakšno skupno fotografijo. Nekaj takšnih je nedavno na svojem profilu na družbenem omrežju Instagram delila 57-letnica.

Med fotografijami, ki jih je vključila v galerijo, je s sedem let mlajšim partnerjem, utrinek, na katerem Curtis pozira sam, simpatična fotografija njunih štirinožnih ljubljenčkov ter utrinka, na katerih sta tudi zvezdnika Naomi Watts in Jason Bateman.

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Jennifer o svojem partnerju redko spregovori za medije. Konec preteklega leta je v intervjuju za Elle dejala: "Hipnoza je ena od mnogih stvari, ki jih počne. Izjemen je in pomaga mnogim, mnogim ljudem. Je zelo poseben, zelo normalen in zelo prijazen. Pomagati želi ljudem, da se pozdravijo, prebrodijo travme in dosežejo jasnost. To je čudovita stvar, ki ji lahko posvetiš svoje življenje."

Spomnimo, govorice, da sta skupaj, so se pojavile lansko poletje, ko sta igralka in hipnotizer skupaj počitnikovala na španski Majorki.

Jennifer Aniston Jim Curtis obletnica zveza

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