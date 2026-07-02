Jennifer Aniston ponudila redek vpogled v življenje z izbrancem

Igralka in hipnotizer Jim Curtis sta maja praznovala prvo obletnico zveze. Kljub temu da svojo zasebnost skrbno skrivata pred radovednimi očmi javnosti, občasno vseeno delita kakšno skupno fotografijo. Nekaj takšnih je nedavno na svojem profilu na družbenem omrežju Instagram delila 57-letnica.

Med fotografijami, ki jih je vključila v galerijo, je s sedem let mlajšim partnerjem, utrinek, na katerem Curtis pozira sam, simpatična fotografija njunih štirinožnih ljubljenčkov ter utrinka, na katerih sta tudi zvezdnika Naomi Watts in Jason Bateman.