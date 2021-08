Jennifer Aniston prekinila stike z ljudmi, ki se nočejo cepiti

"Pravkar sem izgubila nekaj ljudi, s katerimi sem se tedensko srečevala, ki so zavrnili cepljenje ali niso želeli razkriti, če so se cepili. Žal mi je za to," je povedala Anistonova. Zvezdnici se zdi, da bi moral vsak čutiti moralno in poklicno dolžnost obveščati ljudi o koristnosti cepiva, vendar imajo znani ljudje svoja prepričanja.

"Vsak ima pravico do svojega mnenja, a veliko ljudi svojih prepričanj ne gradi na dejstvih, temveč na strahu pred propagando," je še dejala. Anistonova je velikokrat pozvala svoje sledilce na Instagramu, naj nosijo masko. V eni od preteklih objav je zapisala: "Razumem, da so maske neprijetne in neudobne, vendar se vam ne zdi huje to, da se zapirajo podjetja, ljudje izgubljajo službe, medicinski delavci pa so izgoreli. Res veliko življenj je bilo izgubljenih zato, ker ne naredimo dovolj."