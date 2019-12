Jennifer Aniston priredila zabavo: med gosti tudi Brad Pitt

Priljubljena ameriška igralka Jennifer Aniston, ki je zaslovela z vlogo Rachel v TV uspešnici Prijatelji, je tradicionalno organizirala božično zabavo, na kateri se je trlo zvezdniške smetane. Med gosti pa je bil tudi njen nekdanji mož Brad Pitt.

Na zabavo je prišel tudi Brad Pitt. FOTO: Profimedia

Jennifer Anistonje že praznično razpoložena. Minuli vikend je priredila božično zabavo, ki so se je udeležili Gwyneth Paltrow, Kate Hudson in Jimmy Kimmel. Na zvezdniškem seznamu povabljencev je eno ime prav posebej izstopalo, in sicer se je povabilu odzval tudi njen nekdanji mož Brad Pitt, poroča People. "Vsakoletna praznična zabava je najljubša zabava Jennifer Aniston," pravi vir. "Jen obožuje božič in kot ponavadi se je zabave udeležila velika druščina njenih prijateljev." Glede na to, da na zabavi ni manjkal niti Brad Pitt pa je vir ob tem dodal: "Nekajkrat sta se po Anistonovi zabavi za rojstni dan še slišala. Ostajata v prijateljskih odnosih."

Brad se je takole poskušal ogniti paparacem. FOTO: Profimedia

Spomnimo, da je Jennifer na praznovanje jubilejnega 50. rojstnega dne povabila tudi Brada, ki se je na povabilo odzval. Vir je takrat za revijo Peopledejal, da je Jen želela ob sebi imeti njej drage in pomembne osebe v njenem življenju. Med te pa seveda spada tudi Brad. Jennifer Aniston in Brad Pitt sta nekoč veljala za 'popoln hollywoodski par'. Poročena sta bila med letoma 2000 in 2005, ločila pa sta se po tem, ko se je Brad na snemanju filma Gospod in gospa Smith zagledal v soigralko Angelino Jolie, s katero sta kasneje začela razmerje. Skupaj sta bila 12 let, septembra 2016 pa sta se po dveh letih zakona ločila.

Po ločitvi je minilo kar nekaj let, preden je Jennifer spoznala moškega, s katerim je bila pripravljena graditi trdnejše razmerje in se znova sprehoditi do oltarja. Njeno srce je ukradel igralec Justin Theroux, s katerim se je leta 2015 poročila, a je njun zakon trajal le dve leti. Justin naj bi Jennifer dlje časa varal, a je igralka kljub temu po ločitvi priznala, da še ni izgubila vere v ljubezen. Potem ko je v javnosti završalo, da je Jennifer spet samska, so njeni in Bradovi oboževalci potiho upali, da bosta nekdanja zaljubljenca znova obudila ljubezen. A do danes se to (še) ni zgodilo.