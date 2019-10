Jennifer Aniston: Prisežem, da ga nisem želela 'zlomiti'

Jennifer Anistonje 15. oktobra objavila prvo fotografijo na Instagramu. To je bil selfi, ki ga je posnela z ostalimi soigralci iz uspešnicePrijatelji.Objava, na kateri so poleg Jennifer šeCourteney Cox, Lisa Kudrow, David Schwimmer, Matthew Perry inMatt LeBlanc, je v dveh dneh dobila skoraj 12 milijonov všečkov.

Anistonovo je dokazala, da ima ogromno oboževalcev po celem svetu in prijateljev iz zabavne industrije, ki ji želijo slediti na priljubljenem omrežju. Ko se je razvedelo, da ima zvezdnica končno svoj uraden profil, so ji vsi želeli slediti. Ker je naenkrat njen profil obiskalo ogromno uporabnikov, se je ta za nekaj ur sesul. Nekateri so namreč imeli težave, saj ji niso mogli začeti takoj slediti, ker tipka ''follow (op.a., sledi)'' ni delala.