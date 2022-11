Jennifer Aniston prvič o težavah s plodnostjo: Poskusila sem vse

Hollywoodska zvezdnica je v intervjuju za decembrsko izdajo revije Allure prvič odkrito spregovorila o dolgoletni borbi s težavami s plodnostjo. Sedaj 53-letna igralka je razkrila, da je v preteklosti na številne načine skušala zanositi, pri tem pa poudarila, da za konec njenih zakonov z Bradom Pittom in Justinom Therouxem ni bilo krivo dejstvo, da jima ni rodila otroka.

Igralka Jennifer Aniston je kljub uspešni karieri na naslovnicah tujih tabloidov večkrat pristala zaradi svoje zakonske in družinske situacije. Tako javnost kot mediji so se tekom let večkrat spraševali, ali je zvezdnica noseča, kdaj bo noseča, ali bo morda posvojila ter ali ima sploh rada otroke. Sedaj 53-letna hollywoodska zvezdnica je v intervjuju za decembrsko izdajo revije Allure prvič tudi sama spregovorila o tem.

icon-expand Kljub uspešni karieri je na naslovnicah tujih tabloidov večkrat pristala zaradi svoje družinske situacije. FOTO: Instagram

Pojasnila je, da je v preteklosti v želji po zanositvi prestala naporno pot, polno izzivov. Dejala je, da so jo težke preizkušnje sicer izoblikovale kot osebo in da je za njih v resnici hvaležna, a da se je z njimi borila več let. Med leti, ko so javnost in mediji ugibali, ali je noseča ali ne, je Anistonova prestajala postopke oploditve z biomedicinsko pomočjo, zatekala pa se je tudi k holističnim metodam, kot je pitje kitajskih čajev. "Poskusila sem vse in vse bi dala, da bi mi takrat nekdo rekel, naj zamrznem svoja jajčeca. Takrat na to nisem pomislila in sedaj je za to prepozno," je povedala o večletni borbi in poudarila, da kljub temu nima obžalovanj.

icon-expand Za decembrsko izdajo revije Allure je prvič spregovorila o dolgoletni borbi s težavami s plodnostjo. FOTO: Instagram