Jennifer Aniston prvič spregovorila o novem partnerju: Izjemen je

Ameriška igralka Jennifer Aniston je srečno zaljubljena. O svojem srčnem izbrancu, hipnotizerju Jimu Curtisu, je zdaj spregovorila v intervjuju za Elle, v kateri so jo uvrstili na seznam Ženske v Hollywoodu 2025.
"Hipnoza je ena od mnogih stvari, ki jih počne. Izjemen je in pomaga mnogim, mnogim ljudem. Je zelo poseben, zelo normalen in zelo prijazen. Pomagati želi ljudem, da se pozdravijo, prebrodijo travme in dosežejo jasnost. To je čudovita stvar, ki ji lahko posvetiš svoje življenje," je dejala.
Govorice o zvezi je Aniston sicer potrdila v začetku novembra z objavo na družbenem omrežju Instagram. "Vse najboljše, ljubezen moja. Cenim te," je zapisala pod črno-belo fotografijo, na kateri objema izbranca.
Dan za njo je galerijo več fotografij, na katerih je med drugim tudi Aniston, objavil tudi Curtis. "Če so to sanje, se ne želim zbuditi," je zapisal tedaj. Govorice so se sicer pojavile že poleti, ko sta skupaj počitnikovala na španski Majorki.
