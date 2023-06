Jennifer Aniston: Razjezi me, ko mi rečejo, da sem videti dobro za svoja leta

Jennifer Aniston je zagotovo ena tistih igralk, za katero se je ura časa ustavila. Svojih 54 pomladi nikakor ne kaže, kljub temu pa jo močno razjezi, ko jo kdo pohvali. "Razjezi me, ko mi nekdo reče, da sem videti dobro za svoja leta," je povedala za revijo Vogue in dodala: "Zakaj ne morejo samo reči, da sem videti dobro? Ne razumem tega komplimenta."

Jennifer Aniston je spremenila svoj pristop do vadbe in zdaj se počuti bolje kot pri 20.

Priljubljena igralka očitno ne mara, da se ji omenjajo leta, čeprav jih nikoli ni skrivala. Tako ni nikoli skrivala tudi dejstva, da mora za to, da je videti dobro, veliko delati na sebi. Povsem je spremenila svoj pristop do vadbe in zdaj se počuti bolje kot pri 20. "Psihično in fizično se počutim bolje kot takrat, ko sem bila mlajša. Včasih sem mislila, da če ne delam kardio vaj vsaj 45 minut, nisem naredila ničesar," je povedala Jennifer in dodala, da je tako zelo utrudila svoje telo.

Zdaj je spremenila način vadbe in se z novo metodo naučila nežnejših in počasnejših vaj. Vse se je začelo po tem, ko se je leta 2021 poškodovala in ni mogla zdržati ure v telovadnici. "Vsak dan telovadim približno 20 minut, kasete z vadbo nosim celo v avtu. Super so, če ujameš petminutni odmor in se želiš premakniti," je še razkrila v intervjuju.