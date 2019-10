Jennifer Aniston razkrila, kaj sovraži pri zmenkih

Zvezdnica, ki trenutno promovira svoj najnovejši film, komedijo Murder Mystery, je tako v intervju s slavnim Howardom Sternom , še enkrat poudarila, da je preveč zaposlena, da bi se ukvarjala z ljubeznijo ali razmerji. A radijski in televizijski voditelj se ni dal in ji namignil, da ji lahko najde nekoga posebnega.

In 50-letnica je bila pri odgovoru zelo odločna in mu tako razkrila tudi, česa ne mara pri zmenkih: "Ne zdaj. Veš kaj, česa res ne maram? Ni mi všeč, če mi ljudje urejajo zmenke. Ne maram tega. Sovražim to."

Ker pa ravnokarmineva 25 let, odkar so na malih zaslonih zaživeli Prijatelji, je voditelja zanimalo tudi, kaj dogaja na tem področju. Igralka je tako dejala, da so se pred časom vsi igralci iz priljubljene serije dobili na večerji, kjer so se spominjali serije: "Veliko smo se smejali."