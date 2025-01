Jennifer Aniston razkrila življenjski slog, privošči si tudi 'grešiti'.

Hollywoodska zvezdnica Jennifer Aniston je v svežem intervjuju za revijo Allure razkrila svoj življenjski slog in metodo, ki se je skuša vselej držati. Gre za metodo 80/20, ki narekuje, da moraš živeti svoje življenje in se ničemur odpovedati, razen seveda trdim drogam, je poudarila igralka.

Zvezdnica tako osemdeset odstotkov svojega življenja živi zdravo, preostalih dvajset pa nameni svojim sladkim pregreham, vse od kozarca martinija do pice in hamburgerja ter zabav s prijatelji. "Obstajati mora ravnovesje," je prepričana. "Telovadim vsaj štirikrat na teden. Če delam, lahko žal včasih telovadim do dvakrat ali trikrat na teden, a pomembno je, da najdem vsaj nekaj časa za to. Vaje za moč so najpomembnejše za ženske v petdesetih," je prepričana. "Če izgubite mišice, postanejo vaše kosti krhke, kar lahko vodi do osteoporoze."

Ne le fizičnemu zdravju, zvezdnica veliko časa nameni tudi duševnemu zdravju: "Svoje telo moramo imeti radi, dela po svojih najboljših močeh. Z nami je od dneva, ko smo se rodili, zato ne moremo biti prestrogi." Čeprav se je v zgodnji karieri borila s samopodobo, je igralka poudarila, da se je njeno razmišljanje z leti spremenilo. "Seveda se bomo vsi postarali, toda kako lahko uspevamo, ko se staramo? Da svojemu telesu posvetimo pozornost, ki si jo zasluži."

Igralka upa, da bo na novo opredelila pravila staranja in v drugo polovico petdesetih vstopila s pozitivno in hvaležno miselnostjo. "Poskušam ne razmišljati o staranju. Poskušam ne razmišljati o starosti. Svet bo vedno tam in nam govoril, da smo stare in kaj naj kot ženske počnemo v družbi, ko smo toliko stare. Lahko oblikujemo svoja pravila!"

Vse te modrosti pa se igralka ni naučila čez noč. "Svoja trideseta sem oboževala, dvajseta pa so bila nočna mora. Telovadbe nisem razumela do svojih tridesetih oziroma štiridesetih let." Šele sedaj, ko je v svojih petdesetih, zvezdnica skuša vsako jutro meditirati in se zvečer pred spanjem raztezati, predvsem pa živeti z motom, da se trudi po svojih najboljših močeh. "Svet je trenutno tako zloben in tako agresiven ter negativen. Zakaj bi si to torej počeli sami sebi?"