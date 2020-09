Jennifer Aniston razmišlja o zaključku igralske kariere

51-letna J ennifer Aniston je bila v zadnjem letu nominirana za nagradi emmy in zlati globus za vlogo v seriji The Morning Show . O svoji več desetletij dolgi igralski karieri je zvezdnica spregovorila v podkastu SmartLess z Jasonom Batemanom , Willom Arnettom in Seanom Hayesom in priznala, da razmišlja o koncu kariere v filmski industriji. "O tem v zadnjih dveh letih še posebej razmišljam," je povedala Anistonova.

Še pred snemanjem njenega zadnjega projekta, ki je omenjena serija, ki jo ustvarja skupaj z Reese Witherspoon, je razmišljala o tem, kaj je v resnici njena strast. "Ne vem, ali me igranje še vedno veseli," je dejala.

Jennifer je gostiteljem še povedala, da je eden od projektov iz nje izčrpal vse moči in takrat je dosegla svoj karierni vrhunec. S tem je seveda mislila na serijo Prijatelji, ki je še vedno ena od izredno priljubljenih komičnih televizijskih serij. "Mislim, da je to številka ena," je povedala o kultni seriji, kjer je spoznala tudi svoje najboljše prijatelje. Omenila je tudi sodelovanje z Adamom Sandlerjemv filmu Moja neprava žena (Just Go With It), kjer je med snemanjem izredno uživala.

Igralce, ki so plavolaso zvezdnico povabili na pogovor, je še zanimalo, kakšno kariero si želi, če bi se poslovila od snemanja filmov in serij. "Najverjetneje notranje oblikovanje,"je odgovorila 51-letnica, ki v urejanju notranjosti doma neizmerno uživa.