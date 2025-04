Jennifer Aniston s hipnozo premaguje enega svojih največjih strahov

"Toda zadnje čase sem hodila na hipnozo in ena od zahtev je, da odstranim vsa ta vraževerja," je povedala. Zvezdnica priljubljene serije Prijatelji je še dodala, da ji pomaga meditacija skupaj z občasnim vstajanjem, da se pretegne ali sprehodi.

Ogromno časa pa ji pred potovanjem vzame tudi pakiranje. Aniston je priznala, da ponavadi s seboj prinese veliko več stvari, kot jih potrebuje. "Enostavno ne veš, kje boš na določen dan ali v kakšnem razpoloženju boš," je povedala in dodala, da sta na njenem seznamu želja še vedno potovanji na Japonsko in Maldive. Njeni polni kovčki pa venomer razveselijo njene prijateljice. "Moje prijateljice me zelo cenijo, ker si običajno lahko izposodijo vse moje stvari, ki so jih same pozabile," je rekla in se pošalila: "Nudim storitev!"