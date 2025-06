Jennifer Aniston: Sem deloholik

Jennifer Aniston je priznala, da ima pogosto težave z usklajevanjem naporne in zahtevne kariere s prostim časom. "Malo sem deloholik, zato se silim, da si vzamem nekaj časa za potovanja in ne za delo," je dejala v intervjuju za People in dodala: "Vem, da je to tako pomembno, ampak v tem nisem dobra. Naše delo na koncu dneva prinaša vse manjše prednosti, če ves čas samo delaš in nimaš nobenih čudovitih življenjskih izkušenj."

Meni, da je izjemno pomembno, da se osredotoči na boljše ravnovesje med poklicnim in zasebnim življenjem. "Poskušam si vzeti čas za sproščanje, saj je za mano nekaj res intenzivnih let dela."

Zvezdnica, ki je zaslovela s serijo Prijatelji si popolen dan predstavlja brez obveznosti. "Urnik mora izgledati prazen– na njem ne sme biti ničesar," je dejala in dodala:"To je popoln dan, in potem lahko sproti ugotavljam, kako bo ta dan izgledal."

56-letnica si prizadeva, da bi ljudje bolj skrbeli zase. "Na veliko stvari se ne smemo osredotočati, saj so tako grozne in grde. Zato se moramo spomniti tudi lepote in pozitive, ki trenutno obstajata v našem svetu," je strnila.