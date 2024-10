Jennifer Aniston si želi s svojo otroško knjigo rešiti čim več živali

Jennifer Aniston v življenju ne počiva. Sedaj je postala avtorica otroške knjige. 55-letnica je animiranega psa po imenu Clydeo prvič predstavila na družbenem omrežju leta 2021. Lik, ki ga je navdihnil eden od njenih psov, je sedaj postal junak štirih novih knjig. "Ko so mi predstavili idejo, sem se takoj odločila, da se bom tega lotila in pisala o nečem, kar popolnoma obožujem in to so rešene živali iz zavetišča" je dejala Jennifer.

Anistonova, ki je bila pravkar nominirana za še enega emmyja za svojo vlogo v oddaji The Morning Show, ki jo tudi producira, je napisala svojo novo slikanico, da bi otroke motivirala pri raziskovanju svojih interesov. "Tako so osredotočeni na telefone in preprosto izginejo v tej praznini brskanja," je dejala in dodala: "V resnici ne porabijo časa za to, da bi našli motivacijo v resničnem svetu in ugotovili, kaj si resnično želijo početi."

Poleg knjige je ustanovila še sklad, ki bo ozaveščal in pomagal zbirati denarna sredstva za zavetišča. "Lahko osveščamo in pomagamo zavetiščem, ki so v obupni stiski, saj vsega ne morejo dohajati. Zaradi tega se potem evtanazirajo nedolžni, lepi, popolnoma zdravi, dve leti stari psi, mladički ali pa celo leglo. To je preveč, tega je preveč."