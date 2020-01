Jennifer Aniston silvestrovala v mehiškem resortu z režiserjem Willom Speckom

Po poročanju tujih medijev je 50-letna zvezdnica Jennifer Aniston v leto 2020 zakorakala v družbi režiserja in prijatelja Willa Specka. Silvestrovala sta v mehiškem letovišču Tulum, kjer je slavna abrahamovka doslej že večkrat dopustovala, viri pa so za Woman's Day razkrili, da bi njuno prijateljstvo utegnilo kmalu prerasti v nekaj več. ''Je duhovit, sočuten, ambiciozen in avanturističen, s čimer dosega mnoge od Jenninih kriterijev,'' je za omenjeno revijo povedal vir, ki ni želel biti razkrit in dodal: ''Z Jennifer ima posebno vez ... V tej točki bi zagotovo utegnil postati nekaj več kot zgolj njen prijatelj.''