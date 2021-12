Jennifer Aniston so govorice o nosečnosti v preteklih letih prizadele

Jennifer Aniston je prav gotovo ena bolj izpostavljenih igralk v Hollywoodu, zato njeno zasebno življenje javnost še toliko bolj privlači. Pripomoglo je tudi dejstvo, da je bila poročena z enim najbolj zaželenih moških na svetu, s katerim pa nista povečala družine. V preteklih letih so veliko krat zaokrožile novice, da je zvezdnica noseča, a so se vedno izkazale za lažne, Anistonova pa je pred kratkim odkrito spregovorila tudi o tem, kako so jo opazke o nosečnosti prizadele.

Jennifer Aniston je pred kratkim za The Hollywood Reporter odkrito spregovorila o osebnih odločitvah v svojem življenju, dotaknila pa se je tudi večnih polemik o tem, zakaj se ni nikoli odločila postati mati. 52-letna zvezdnica je dejala, da so jo opazke o tem, da je izbrala kariero namesto otrok, pred leti močno prizadele, sedaj pa se s tem več ne obremenjuje. "Moja služba je pač taka, da sem konstantno pod žarometi, ljudje pa se sami odločijo, če sem jim všeč ali ne. Zato poskušam biti nevidna, kolikor se le da, uživati, sprejeti kakšno vlogo, za katero mi ni mar, se zabavati, imeti v mislih skupino čudovitih prijateljev, se zavedati, da je moje življenje lepo in se truditi, da sem najboljša, kar sem lahko," je o svojem življenju povedala 52-letna igralka, ki je priznala, da ni vedno tako razmišljala.

icon-expand Jennifer Aniston FOTO: Profimedia

"Včasih sem se zelo obremenjevala s komentarji o nosečnosti in o tem, da sem izbrala kariero namesto otrok. Ljudje ne vedo, kaj se dogaja v mojem zasebnem življenju in kakšna je moja zdravstvena slika. Ali sploh lahko imam otroke? Ljudje ne vedo ničesar, zato je bilo vse skupaj zelo boleče in nesramno," je bila odkrita in dodala: "To, kar so včasih počeli tabloidi in mediji, sedaj počnejo navadni ljudje preko družbenih omrežij. Čeprav moram priznati, da že nekaj časa nisem vzela v roke tabloida. Še zmeraj pričakujem dvojčke? Bom čudežno postala mati pri 52 letih?"

"V času družbenih omrežij je tako, kot če bi mediji predali sabljo nekemu Naključnežu, ki cele dneve ždi za računalniškim zaslonom in v komentarjih nadleguje ljudi. Vloge so se na nek način zamenjale, ne razumem pa, zakaj v današnji družbi obstaja tolikšna potreba po krutosti. Pogosto se sprašujem, kaj imajo ljudje od tega," je svoje razmišljanje povzela zvezdnica in se dotaknila še dvojnih standardov med moškimi in ženskami. "Moški se lahko poročijo, kolikokrat želijo, poročijo se lahko z žensko v svojih 20. ali 30. letih. Ženskam to ni dovoljeno. Moški v 30. letih se zelo razlikujejo od tistih, ki so jih že dopolnili 40 ali 50. Kar hočem povedati, je, da če posameznik nekaj počne dobro, pri tem ne bi smelo biti ovir. In če tega ne počnete dovolj dobro, tega najbrž ne bi smeli več početi," se je še navezala na to, zakaj kot ženska še zmeraj vzdržuje kariero in nima družine.

Leta 2016 je za Huffington Post napisala esej, v katerem se je razpisala o takrat vročih govoricah o njeni nosečnosti. "Sporočam, da nisem noseča, samo sita vsega. Moje stališče je tako: smo celota ne glede na to, ali imamo partnerja in otroke. Vsak se odloči zase, kaj se mu zdi prav, ko se gre za njegovo telo. To so naše odločitve in se tičejo samo vsakega posameznika. Sprejmimo take odločitve zase in za vse mlade ženske, ki se zgledujejo po nas. Take odločitve sprejmimo zavestno in brez vpliva tabloidov. Ni potrebno, da smo poročene ali matere, da se počutimo izpopolnjeno. Vsaka se sama odloča, kaj je zanjo srečen konec," je zapisala Anistonova.