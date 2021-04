Jennifer Aniston soigralcu voščila za rojstni dan: Ne staraš se

Ameriški igralec Paul Rudd je 6. aprila dopolnil 52 let. Ob tem osebnem prazniku so mu voščili tudi nekateri slavni prijatelji iz igralskih krogov, ki se ne morejo načuditi njegovemu mladostnemu videzu.

Objavila je tudi blooper, ki je nastal med snemanjem filma Odklop iz leta 2012. Igralca sta leta 1998 zaigrala v filmu Želim si te ( The Object of My Affection ), nastopila pa sta se tudi v seriji Prijateljih .

Ob osebnem prazniku mu je voščila tudi igralkaElizabeth Banks, ki je s Paulom v preteklosti že večkrat zaigrala: "Vse najboljše mojemu najljubšemu fantu in bratu na zaslonu (to ni čudno) ."

Elizabeth in Paul sta leta 2001 zaigrala v satirični komediji Wet Hot American Summer in komediji Role Models iz leta 2008, kjer sta se za potrebe snemanja ljubezensko zapletla. Leta 2011 pa sta igrala brata in sestro v filmu Our Idiot Brother.