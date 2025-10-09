Jennifer Aniston spregovorila o tem, zakaj nima otrok

Jennifer Aniston je v nedavnem intervjuju dejala, da si družine ni nikoli ustvarila, ker je imela zdravstvene težave, o katerih pa javno ni nikoli govorila. Zvezdnica se je sicer v zadnjih 20 letih večkrat soočala s kritikami, da je deloholičarka, kar so mnogi kritiki navajali tudi kot razlog, zakaj igralka ni nikoli imela otrok.

"Niso poznali moje zgodbe ali tega, kar sem prestajala v minulih 20 letih, da bi si lahko ustvarila družino, saj o teh stvareh ne govorim v javnosti," je povedala 56-letnica in pristavila, da se njene zdravstvene težave ne tičejo nikogar. "Vse skupaj pride do točke, ko tega ne moreš več preslišati. Govorice o tem, zakaj nočem imeti otrok in družine, ker sem sebična in deloholičarka," je dodala.

Priznala je, da so jo kritike bolele, saj je tudi sama samo človek. "Vsi smo le ljudje. Na določeni točki sem se vprašala, kaj hudiča se dogaja?" je poudarila zvezdnica, ki le redko javno naslovi kritike na svoj račun. "Moja družina in prijatelji vedo, kakšna je resnica," je še dodala Aniston.