Tuja scena

Jennifer Aniston spregovorila o tem, zakaj nima otrok

Los Angeles, 09. 10. 2025 21.26 | Posodobljeno pred 23 minutami

Igralka Jennifer Aniston je že več kot 20 let tarča kritik, da je na račun kariere zapostavljala družino in zato ni imela otrok. Zvezdnica je v novem intervjuju za britansko različico revije Harper's Bazaar spregovorila o tem, kako se je trudila, da bi zaživela družinsko življenje, a zaradi zdravstvenih težav, o katerih javno ni govorila, to ni bilo mogoče.

Jennifer Aniston je v nedavnem intervjuju dejala, da si družine ni nikoli ustvarila, ker je imela zdravstvene težave, o katerih pa javno ni nikoli govorila. Zvezdnica se je sicer v zadnjih 20 letih večkrat soočala s kritikami, da je deloholičarka, kar so mnogi kritiki navajali tudi kot razlog, zakaj igralka ni nikoli imela otrok.

Jennifer Aniston je spregovorila o tem, zakaj ni imela otrok.
"Niso poznali moje zgodbe ali tega, kar sem prestajala v minulih 20 letih, da bi si lahko ustvarila družino, saj o teh stvareh ne govorim v javnosti," je povedala 56-letnica in pristavila, da se njene zdravstvene težave ne tičejo nikogar. "Vse skupaj pride do točke, ko tega ne moreš več preslišati. Govorice o tem, zakaj nočem imeti otrok in družine, ker sem sebična in deloholičarka," je dodala.

Priznala je, da so jo kritike bolele, saj je tudi sama samo človek. "Vsi smo le ljudje. Na določeni točki sem se vprašala, kaj hudiča se dogaja?" je poudarila zvezdnica, ki le redko javno naslovi kritike na svoj račun. "Moja družina in prijatelji vedo, kakšna je resnica," je še dodala Aniston.

Igralka je sicer leta 2022 že razkrila, da sta se z nekdanjim možem Bradom Pittom odločila, da bosta skušala družino ustvariti s pomočjo umetne oploditve, o tem pa se je javno odločila takrat spregovoriti, ker je vedela, da se je veliko parov soočalo z enakimi težavami kot onadva.

Zvezdnica je zdaj dejala, da se je sprijaznila, da ne bo nikoli imela otrok. "Zdaj se ne sprašujem več, ali bi lahko imela otroke in da se bo morda zgodilo," je še povedala Aniston, ki je srečo v ljubezni ponovno našla s hipnotizerjem Jimom Curtisom.

