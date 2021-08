Jennifer Aniston v enakih oblačilih kot Harry Styles, oboževalci navdušeni

Kot kaže, imata igralka Jennifer Aniston in glasbenik Harry Styles podoben okus za modo. Po tem, ko je Harry maja na rdeči preprogi blestel v suknjiču in hlačah italijanske modne hiše Gucci, je zdaj enaka oblačila nadela tudi Jennifer Aniston, oboževalci pa so navdušeni.

icon-expand Jennifer Aniston je navdušila z izbiro oblačil. FOTO: AP

Jennifer Aniston, zvezdnica televizijske uspešnice Prijatelji, je pozirala za septembrsko izdajo revije InStyle. Zvezdnica je pred objektiv stopila v različnih oblačilih, pod katera so se podpisale modne hiše, kot so Michael Kors, Saint Laurent, Chloé in drugi. Največ pozornosti pa je simpatična 52-letnica pritegnila v suknjiču in hlačah italijanske modne hiše Gucci. Te so hitro opazili oboževalci Harryja Stylesa, ki so se oglasili na družbenih omrežjih.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

27-letni pop pevec, nekdanji član fantovske skupine One Direction, se je maja udeležil podelitve glasbenih nagrad brit, ko je prejel svojega drugega brita v samostojni karieri in tako domov odnesel nagrado za najboljši britanski singel leta, ki jo je prejel za pesem Watermelon Sugar s svojega drugega studijskega albuma, Fine Line.

Na rdeči preprogi pa je modne kritike in oboževalce takrat navdušil tudi v drzni opravi modne hiše Gucci, ki jo je kombiniral z rjavo torbico – modnim kosom, ki bi ga običajno izbrale ženske. V zadnjem času je postal modna ikona na rdečih preprogah in naslovnicah revij ter s svojim slogom oblačenja rušil norme in poskrbel za premik v modni družbi. Tudi tokrat ni ostal neopažen, in sicer po zaslugi svojih oboževalcev in Jennifer Aniston. Ti so namreč hitro opazili, da igralka v najnovejši izdaji že prej omenjene revije nosi enaka oblačila. "Ujemanje stilov Jennifer Aniston in Harry je najboljše, kar sem kdaj koli videl," je nekdo komentiral na družbenih omrežjih."Harry je (v preteklosti) dejal, da je bila Jennifer Aniston njegova prva zvezdniška simpatija, zato stavim, da mu je tole zdaj zelo všeč," se je glasil eden od tvitov, uporabnik pa se je pri tem skliceval na Stylesovo izjavo iz leta 2020, ko je pevec to priznal v oddaji voditeljici Ellen DeGeneres.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Kot kaže, modni navdih črpata drug od drugega. Harry se je v preteklosti po navdih že zatekel k Anistonovi: oktobra lani je glasbenik namreč nosil majico z napisom ''Save the Drama for Your Mama'' (v prevodu "Prihrani dramatiziranje za svojo mamo"), enako pa je igralka nosila v deseti sezoni serije Prijatelji.