Jennifer Aniston: Vztrajala bom pri običajnih načinih zmenkarij

Čeprav še vedno išče popolnega partnerja, pa zvezdnica, ki je že dvakrat stopila pred oltar, ni prepričana, da bi ta korak še kdaj naredila. "O bog, res ne vem. To ni v mojem načrtu. Rada bi imela fantastičnega partnerja in samo živela krasno življenje, v katerem bi se oba zabavala. To je vse, na kar bi morali upati. Ni treba, da je vgravirano v kamen," je o zakonski zvezi dejala Anistonova.

"Ostala sva prijatelja," je aprila v nekem intervjuju dejal 49-letni Theroux. "Ne govoriva vsak dan, vendar se pokličeva, govoriva po videoklicih in si piševa," je še povedal o njunem odnosu. Justin je tudi zanikal, da je bil njun razhod dramatičen: "Iskren sem, ko pravim, da res cenim najino prijateljstvo."

Anistonova se v teh dneh posveča svojemu delu in svojim trem psom, mešančkom Clydu, Sophie in Lordu Chesterfieldu. "Trenutno se počutim zelo mirno v svoji koži. Imam službo, ki jo obožujem, imam ljudi v svojem življenju, ki mi pomenijo vse na svetu in imam čudovite pse," je dejala igralka. "Sem zelo blagoslovljeno in srečno človeško bitje," je še dodala.