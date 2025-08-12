Svetli način
Jennifer Aniston: Z Gwyneth Paltrow še vedno govoriva o Bradu Pittu

12. 08. 2025

Čeprav sta se z Bradom Pittom obe razšli že pred desetletji, Jennifer Aniston in Gwyneth Paltrow še vedno govorita o njem. "Le kako ne bi?!" je na vprašanje v nedavnem intervjuju odvrnila Aniston.

Ameriška igralka Jennifer Aniston je v intervjuju za Vanity Fair priznala, da z igralsko kolegico Gwyneth Paltrow še vedno govorita o skupnem bivšem, igralcu Bradu Pittu. "Le kako ne bi?! Sva le punci," je Aniston odgovorila na vprašanje. "Ironično, bila sem na njuni zaročni zabavi," je dodala Aniston. Ob tem je povedala, da si izmenjujeta tudi druge življenjske nasvete.

Jennifer Aniston in Gwyneth Paltrow sta bili pred desetletji obe skupaj z Bradom Pittom. FOTO: Profimedia

Obe igralki sta bili namreč skupaj z omenjenim igralcem. Paltrow in Pitt sta se zaročila leta 1996 in leto kasneje razdrla zaroko, Pitt in Aniston pa sta se po dveh letih zveze poročila leta 2000, ločila pa leta 2005. 

To sicer ni prvič, da sta spregovorili druga o drugi. Paltrow je leta 2019 po abrahamu prijateljice na Instagramu objavila fotografije z njenega praznovanja in Aniston opisala kot "sončni žarek" in "primer večne dobrote". Prav tako je Paltrow pred dvema letoma na Instagramu odgovorila na vprašanje sledilca, ki jo je vprašal, ali sta z Aniston prijateljici. Delila je njuno skupno fotografijo in zapisala: "Da, res sem lahko srečna."

