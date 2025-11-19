Jennifer Aniston z novim fantom prvič skupaj na javnem dogodku

Igralka Jennifer Aniston, ki je pred dnevi javno oznanila zvezo s hipnoterapevtom Jimom Curtisom, se je zdaj s svojim novim izbrancem udeležila prvega skupnega javnega dogodka. Mudila sta se na prireditvi v Los Angelesu, Elle Women in Hollywood Celebration 2025.
56-letna zvezdnica se je tokrat odločila za dolgo črno obleko, posuto z bleščicami, njen šest let mlajši partner pa jo je dopolnil v temni moški obleki.
Na dogodku sta se zaljubljenca, ki sta julija sprožila govorice o romanci, družila z Adamom Sandlerjem in njegovo ženo Jackie Sandler. Igralec ji je tekom večera podelil častno priznanje, ki ga je dobila za svoj prispevek v Hollywoodu in jo v svojem govoru izjemno pohvalil.
"Z Jackie sva tako vesela, da sta se z Jimom našla," je Sandler povedal na odru, preden ji je podelil nagrado, in dodal: "In imata ljubezensko razmerje, ki si ga zaslužita. In imava te rada, Jim, in ves svet te ima rad, Jen."
Zvezdnica je svojo novo romanco oznanila z objavo na družbenem omrežju, ki je nemudoma požela ogromno zanimanja njenih oboževalcev in do zdaj prejela že več kot 1,7 milijona všečkov.
