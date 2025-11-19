Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstva Tuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiOdbojkaZimski športiDrugi športi POP IN Domača scena Tuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Na lovuNemirna kriVOYOLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Tuja scena

Jennifer Aniston z novim fantom prvič skupaj na javnem dogodku

Los Angeles, 19. 11. 2025 15.01 | Posodobljeno pred 1 uro

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
E.K.
Komentarji
2

Hollywoodska zvezdnica Jennifer Aniston se je prvič skupaj s svojim novim izbrancem, hipnoterapevtom Jimom Curtisom, udeležila javnega dogodka v Los Angelesu, kjer je prejela častno priznanje za svoj prispevek v filmski industriji.

Igralka Jennifer Aniston, ki je pred dnevi javno oznanila zvezo s hipnoterapevtom Jimom Curtisom, se je zdaj s svojim novim izbrancem udeležila prvega skupnega javnega dogodka. Mudila sta se na prireditvi v Los Angelesu, Elle Women in Hollywood Celebration 2025.

Jim Curtis in Jennifer Aniston
Jim Curtis in Jennifer Aniston FOTO: Profimedia

56-letna zvezdnica se je tokrat odločila za dolgo črno obleko, posuto z bleščicami, njen šest let mlajši partner pa jo je dopolnil v temni moški obleki.

Na dogodku sta se zaljubljenca, ki sta julija sprožila govorice o romanci, družila z Adamom Sandlerjem in njegovo ženo Jackie Sandler. Igralec ji je tekom večera podelil častno priznanje, ki ga je dobila za svoj prispevek v Hollywoodu in jo v svojem govoru izjemno pohvalil.

"Z Jackie sva tako vesela, da sta se z Jimom našla," je Sandler povedal na odru, preden ji je podelil nagrado, in dodal: "In imata ljubezensko razmerje, ki si ga zaslužita. In imava te rada, Jim, in ves svet te ima rad, Jen."

Preberi še Jennifer Aniston prvič spregovorila o novem partnerju: Izjemen je

Zvezdnica je svojo novo romanco oznanila z objavo na družbenem omrežju, ki je nemudoma požela ogromno zanimanja njenih oboževalcev in do zdaj prejela že več kot 1,7 milijona všečkov.

Jennifer Aniston Jim Curtis igralka ljubezen partner
Naslednji članek

Nov pretres: Sodnika Miss Universe odstopila zaradi suma prirejanja rezultatov

SORODNI ČLANKI

Jennifer Aniston prvič spregovorila o novem partnerju: Izjemen je

'Ljubezen moja': Jennifer Aniston potrdila zvezo s hipnotizerjem

Jennifer Aniston o posvojitvi: Želim si, da ima malček mojo DNK

Jennifer Aniston spregovorila o tem, zakaj nima otrok

Prijateljici Jennifer Aniston in Courteney Cox na večerji s svojima fantoma

Jennifer Aniston o Matthewu Perryju: Vesela sem, da ni več v bolečinah

  • Splača se
  • deluxe_bao_buns
  • kraljeve_kozice
  • hrustljava_raca
  • deluxe pinsa
  • Splača se
  • Deluxe sladica v lončku
  • cokoladne_tortice
  • losos_v_listnatem
  • sladica_pastel_de_nata
  • Splača se
  • black angus
  • suha_salama
  • hrustljavi_prigrizki
  • Splača se
  • polnjeni tortelloni
  • polnjeni ravioli
  • sladica v kozarčku
  • mortadela
  • cheescake_desert
KOMENTARJI (2)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
but_the_ppl_are_retarded
19. 11. 2025 16.11
Ja pa že dost stara, da bi si deda našla...
ODGOVORI
0 0
Amor Fati
19. 11. 2025 15.36
Poglejte en mau kolk računa za svoje usluge. Pravi človekoljub.
ODGOVORI
0 0
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Na lovuNemirna kriVOYOLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1363