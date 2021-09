Jennifer Aniston si želi zveze z nekom, ki ni v zabavni industriji

Zvezdniški pari so sanje marsikaterega posameznika, a Jennifer Aniston ni med njimi. Sama si namreč po nekaj zvezah z zvezdniki želi 'normalnega' partnerja. Med pogovorom za ameriški spletni medij je novinarki Kay Adams zaupala, da si želi zveze z nekom, ki ni nujno del Hollywooda. 52-letnica, ki je bila v preteklosti poročena z igralcema Bradom Pittom in Justinom Therouxom, je na vprašanje, ali bi to sploh delovalo, dejala: "Absolutno. Nekaterim je to uspelo."