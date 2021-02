Jennifer Aniston: zvezdniške čestitke ob njenem 52. rojstnem dnevu, tudi od bivšega

Priljubljena igralka Jennifer Aniston, ki se je mnogim zapisala v srca z vlogo simpatične Rachel v uspešnici Prijatelji, je dopolnila 52 let. Ob njenem rojstnem dnevu se je vsulo kar nekaj čestitk. Med njimi je bilo tudi voščilo njenega nekdanjega partnerja Justina Therouxa.

icon-expand Jennifer Aniston je praznovala 52. rojstni dan. FOTO: Profimedia

Jennifer Aniston je 11. februarja dopolnila 52 let. Ob tej priložnosti se je oglasilo kar nekaj njenih igralskih kolegov in zvezdniških prijateljev. Na njen osebni praznik pa ni pozabil niti nekdanji izbranec, igralecJustin Theroux. Ta je v Instagramovi zgodbi objavil črno-belo fotografijo, zraven pa zapisal:"Vse najboljše, Jennifer. Rad te imam B."Namesto "rad te imam"je dodal simbol srca. Spomnimo, da je Justin svojo nekdanjo ljubezen Jennifer v javnosti večkrat klical ''B'', medtem pa javnost in njuni oboževalci še vedno ne vedo, kaj se skriva za črko ''B''.

icon-expand Justin Theroux je svoji nekdnaji ljubezni Jennifer Aniston čestital za rojstni dan. FOTO: Instagram

Justin in Jennifersta govorice o razmerju sprožila leta 2011, čez štiri leta sta se poročila, uradno pa sta se razšla na začetku 2018. Glede na to, da igralkin nekdanji prvi mož Brad Pitt ne uporablja družbenih omrežjih, verjetno ne bomo izvedeli, ali ji je čestital tudi on.

Jennifer Aniston si lahko ogledate v filmu Marley in jaz v nedeljo, 14. februarja, ob 20.00 na KINO.

Igralka Courteney Cox, ki je z Jenn nastopala v seriji Prijatelji, je delila dve njuni skupni fotografiji, zraven pa zapisala: "Vse najboljše Jenny Louise! Poznava se že tako dolgo, da se niti ne spomnim, zakaj te tako kličem. Rada te imam."

Na igralkin praznik ni pozabil niti slavni voditelj Jimmy Kimmel, ki je objavil fotografijo slavljenke, ki pozira pred štedilnikom in je nastala v njeni domači kuhinji. "Vse najboljše, Jennifer Aniston. Edini človek, ki je dovolj prijazen, da mi naredi enchiladas na praznik prijateljstva."

Igralka Reese Witherspoon pa je Jennifer, s katero nastopata v seriji Morning Show, voščila z naslednjimi besedami: "Vse najboljše moji sovoditeljici Morning Showa. Od vloge sester Green (v seriji Prijatelji, op. a.) do vloge voditeljic novic nama vedno uspe najti čas za pogovor in smeh o vsaki temi.To je samo eden izmed mnogih razlogov, zakaj se počutim tako srečno, da te poznam na ekranu in zunaj njega. Danes praznujem s tabo, moja histerična, ljubeča in nadarjena prijateljica!"

Igralka in voditeljica Drew Barrymore pa je v rojstnodnevni čestitki med drugim priznala, da je igralkina velika oboževalka: "Rada bi se zahvalila Jennifer Aniston, ker si vstopila v naša življenja in posnela toliko televizijskih serij in filmov, ki me tako osrečujejo. Jaz sem tvoja velika oboževalka. In zelo te spoštujem ... Vse najboljše od ene tvojih večnih oboževalk. Čudovita oseba si. Želela sem samo izliti čustva."

