Jennifer Aniston in Brad Pitt sta v dobrih prijateljskih odnosih

Jennifer Aniston je v nedavnem intervjuju povedala, da sta z nekdanjim možem Bradom Pittom prijatelja in med njima ob srečanju ni neprijetnih občutkov.

Jennifer Aniston je gostovala v pogovorni oddaji Howarda Sterna, kjer je spregovorila o tematiki, ki v javnosti vedno sproži veliko navdušenja in radovednosti. Od svojega bivšega moža in vsem znanega osvajalca ženskih src, Brada Pitta, se je ločila pred 16 leti, a se v intervjujih kljub temu ne more izogniti vprašanjem, kako se z njim razume, še posebej potem, ko je tudi Brad po ločitvi od Angeline vstopil v klub samskih. Jennifer je priljubljen radijski voditelj vprašal o nedavnem srečanju z nekdanjim izbrancem, ko sta oba sodelovala pri virtualnem branju scenarija legendarnega filma Divji časi na gimnaziji Ridgemont iz leta 1982. Med spletnim prenosom sta prevzela vlogi likov, ki imata kar nekaj interakcije. Jennifer je tako kot privlačna Linda Brada zapeljevala v njegovih mislih. To je bilo njuno prvo skupno sodelovanje po letu 2001.

Jennifer Aniston in Brad Pitt med virtualnim branjem scenarija.

Jennifer je o odmevnem dogodku, v katerem sta prvič sodelovala po dvajsetih letih, dejala: "Bilo je zelo zabavno. Z Bradom sva kolega, sva prijatelja. Govoriva in med nama ni nelagodja," in dodala, da so morda nelagodje pričakovali zgolj gledalci. "Zabavala sva se in to z dobrim namenom," je pojasnila Jennifer. Med branjem scenarija so namreč igralci zbirali denar za neprofitno organizacijo CORE Seana Penna.

Zvezdnika sta bila poročena tri leta.

Kljub temu da sta Jennifer in Brad trenutno v dobrih odnosih, pa je njuna ločitev po treh letih zakona leta 2005 sprožila veliko drame. Brad je v tistem času z Angelino snemal film Gospod in gospa Smith in s tem sprožil govorice, da je razlog njunega razhoda nezvestoba. Kako se je domnevna afera Pitt-Jolie nadaljevala, pa vsi dobro vemo.