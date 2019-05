Jennifer blestela na zaročni zabavi

"Prihaja! Ne bi mogli biti bolj srečni in vznemirjeni, da bo Jennifer Lawrence postala gospa. Ta vikend smo nazdravili Jennifer in njenemu bodočemu ženinu. Tako lepo smo se imeli ..." sta zapisali ob fotografiji nasmejane Jennifer.

Jennifer je blestela v prelepi obleki kremne barve znamke L. Wells in čevljih Casadei,fotografijo pa sta na Instagramu delili tudi njeni stilistki Jill Lincoln in Jordan Johnson.

28-letno Jennifer Lawrence in njenega 33-letnega zaročenca Cooka Maroneyja so opazili na Manhattnu, kamor sta na zabavo ob zaroki povabila svoje najbližje.

Obleka z globokim izrezom je lepo poudarila igralkine seksi obline, Cooke pa je izbral modri smoking in rjave čevlje. Par sta od lanske pomladi, ko ju je seznanila skupna prijateljica Laure Simpson. Cooke je direktor galerije Galdstone Gallery, ki predstavlja umetnike, kot so Matthew Barney, Ugo Rondinone, Anish Kapoor in Richard Prince. Jennifer je bila pred tem v razmerju z režiserjem Darrenom Aronofskyjem.