Jennifer Connelly v izolaciji na podeželju pogreša človeške stike

Igralka je priznala, da je izolacija zaradi pandemije covid-19 zanjo ter njeno družino izredno zahtevna. Jennifer in njeni bližnji so v karanteni v Vermontu, največji izziv pa jim predstavlja pomanjkanje socialnih stikov. Otroka družbo tako zelo pogrešata, da je zanju prihod dostavljalca paketov pravi dogodek.

Pretekli meseci so zaznamovali tudi življenje igralke Jennifer Connelly. Oskarjevka, ki je prestižno nagrado dobila za stransko vlogo v filmu Rona Howarda Čudoviti um, je povedala, da v vsem tem času najbolj pogreša pristne človeške stike in komunikacijo z ljudmi. Z družino namreč čas izolacije preživlja v ruralnem Vermontu, kamor so se preselili iz njihove rezidence v New Yorku.

49-letna hollywoodska zvezdnica je omenila, da se ne more spomniti koliko tednov je minilo, odkar so se izolirali na podeželju ob meji s Kanado. ''Nikamor ne moremo. Prejšnjič je prišel gospod dostavljalec in otroka sta ponorela od navdušenja. Kričala sta, da je on prva oseba, ki sta jo videla po enem tednu in prosila, če lahko gledata proces vročitve paketa,''je v smehu povedala igralka. ''Seveda sem jima dovolila. Sedela sta na stopnicah in gledala, kako sem odprla vrata ter čakala trenutek, ko mu lahko pomahata in z njim na daljavo spregovorita par besed,'' je opisala veselje obeh otrok.

''Ta občutek, da nimaš osebe, izven svojega zasebnega sveta, s katero bi se lahko pogovoril ... smo socialna bitja. In to, da smo brez družbenih stikov, je resnično zelo težko za vse nas.'' Jennifer obdobje v karanteni preživlja z možem, 49-letnim Paulom Bettanyjem in otrokoma. 16-letni sinStellan in 9-letna hči Agnus Lark staršema krajšata čas, medtem, ko se je 22-letniKai Dugan odločil mesece med pandemijo preživeti v Los Angelesu. Tudi to je za Jennifer novost, s katero se težje spopada:''Nikoli v življenju nisem preživela toliko časa brez, da bi ga videla. Nikoli.'' Zato po koncu pandemije načrtuje veliko zabavo, na katerem bo prisotna celotna družina in tudi prijatelji: ''Zelo si želim veliko druženje z vsemi, ki so mi blizu. Rada bi pripravila veliko hrane in se cel večer družila z vsemi povabljenimi, to bi bilo super.''