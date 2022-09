Jennifer Coolidge doživela alergijsko reakcijo na porjavitveni sprej

"Za začetek snemanja nisem želela biti videti kot ena velika sladkorna penica na plaži na Havajih, zato sem si omislila sprej za porjavitev kože. Šla sem na letalo, a sem se že kmalu začela čudno počutiti. Ko sem izstopila iz letala, sem že morala na urgenco," je povedala za Allure , njena reakcija pa je produkcijsko ekipo prisilila v to, da so zamenjali kozmetične produkte, ki so jih uporabljali za serijo.

"Mislim, da smo takrat začeli uporabljati običajna ličila. Takoj, ko smo zaključili s snemanji, sem se šla stuširat. Zelo hitro reagiram na vse te stvari," je še povedala igralka, ki je pred kratkim prejela emmyja za to vlogo, in dodala, da je bila alergijska reakcija zanjo šok. "Nikoli nisem bila nekdo, ki bi se obremenjeval s sestavinami v kozmetičnih produktih, v zadnjih petih ali šestih letih pa sem začela dobivati alergijske reakcije. Oči so se mi začele solziti, a se mi ni nikoli posvetilo, da se to dogaja zaradi ličil, ki jih uporabljam," je še dodala.

Popularna serija, ki prikazuje dogodivščine disfunkcionalne skupine gostov letovišča na Havajih, se kmalu vrača z drugo sezono, ki se bo dogajala v Italiji. Serija je pred kratkim osvojila 10 emmyjev, vključno z nagradama za najboljšega stranskega igralca in stransko igralko.