Jennifer Coolidge: Prenajedanje v karanteni mi je prineslo dodatnih 15 kilogramov

Priznala je, da se je k hrani zatekala zaradi temačnih misli: ''Verjela sem, da bomo vsi pomrli. Res sem mislila tako, zato sem se prenajedala do slabosti. Jedla sem veganske pice, včasih tudi pet ali šest pic dnevno.'' Zvezdnica filma Blondinka s Harvarda ocenjuje, da se je zredila za 13 do 15 kilogramov.

Zaradi tega si je želela izmisliti nek izgovor in ga posredovati ustvarjalcu serije The White Lotus, Miku Whitu. Prijateljici je povedala, da se v svoji koži počuti slabo, ta pa jo je postavila na realna tla in ji dejala: ''Jennifer, to je vse, kar imaš. Kaj za vraga? Takšne priložnosti pridejo zelo redko!'' Igralka je sedaj za nasvet izredno hvaležna: ''Mnogo igralcev naredi ogromno napako, vsi čakamo na ta veliki trenutek, ko pride, pa se poskušamo prepričati, da to ni primerno za nas. To je tipično za naš poklic, pogosto zamočimo.''