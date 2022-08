Jennifer Coolidge zaradi vloge v Ameriški piti zelo spolno aktivna

V intervjuju Jennifer razpravlja tudi o upodobitvi Tanye McQuoid v seriji Beli lotus . Ta vloga ji je namreč prinesla prvo nominacijo za emmyja. Coolidge je pohvalila ustvarjalca serije Mikea Whita in rekla: "Pri nekaterih službah si nekako rečem, da zanje ni vredno delati. Vendar sem za to, kar je ustvaril Mike White, brez problema ostala pozno vsako noč."

"V svojem življenju sem naredila eno stvar zares dobro," je pojasnila."Izbrala sem si odlične prijatelje. Če Mike ne bi bil nikoli uspešen in bi Beli lotus igrali samo kot predstavo v majhnem gledališču, kjer bi vsi plačali 10 dolarjev za ogled, bi bila to še vedno ena najboljših stvari, ki se mi je kdaj koli zgodila. Ker je bilo to delo naporno in zanj nihče drug ni mislil, da bi ga lahko opravljala."