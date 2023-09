Jennifer Garner brezdomcu ponudila svoje čevlje.

Igralka Jennifer Garner je dokazala svojo dobrosrčnost. Med opravki v Los Angelesu je na parkirišču srečala brezdomca na invalidskem vozičku, z njim vzpostavila komunikacijo in mu ponudila vrečko, polno dobrin. Nato pa je naredila še korak dlje. Bosemu moškemu je ponudila svojo športno obutev, ki pa se je izkazala za premajhno.

Igralke to ni ustavilo. Fotografa, ki je celotno dogajanje ujel v objektiv, je vprašala, če bi on brezdomcu podaril obuvalo in fotograf je to storil. Igralka, ki je fotografu za superge ponudila denar, a ga je ta zavrnil, je na bose noge brezdomca najprej nadela svoje nogavice, nato pa še fotografove superge. Vse to je pospremila z nasmeškom in prijaznimi besedami. Fotograf je gospodu nato ponudil še odejo, ki jo je imel v svojem avtomobilu.

Zvezdnica je sicer že večkrat dokazala, da je dobrega srca ter da v taki veri vzgaja tudi svoje otroke. Med drugim je v svojem domu kuhala za manj privilegirane.