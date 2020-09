Jennifer Garner delila fotografijo Bleda: načrtuje obisk Slovenije?

Simpatična igralkaJennifer Garner je na Instagramudelila fotografijo, s katero je presenetila predvsem slovenske sledilce. Njeno zadnjo objavo krasi fotografija Bleda. Ob njej pa se sprašuje, ali bi bili spletni sestanki manj naporni (sestanke je opisala s pomočjo treh emotikonov, op. a.), če bi potekali na tej čudoviti lokaciji.

Pod objavo se je vsulo komentarjev. Nekateri so se spraševali, kje je ta čudovita lokacija, na kar so Jenniferjini slovenski sledilci z veseljem odgovorili, da je to Bled, eden najlepših slovenskih biserov. Mnogi pa so se javili, da so Bled že obiskali in da ji ne bo žal, če se bo nekoč res odpravila na Gorenjsko.