Jennifer Garner hčerki prepoveduje, da bi se pridružila Instagramu

Čeprav je Jennifer Garner prisotna na Instagramu, stoji za svojim prepričanjem, da je za njeno 13-letno hčerko Violet boljše, če se ne pridruži družbenemu omrežju. Šele, ko bo zvezdnica dobila dokaz, da aplikacija ne škoduje najstnikom in dejansko naredi uporabnike bolj srečne, bo hčerki dovolila, da si ustvari profil na enem od najbolj priljubljenih družbenih omrežjih.

Jennifer Garner je do svojih otrok zelo zaščitniška.

"Občasno se hčerka pogovarja z menoj in si želi ustvariti profil na Instagramu. To pa ravno zato, ker sem tudi sama prisotna na platformi in mi predstavlja nekakšno zabavo, kljub temu pa delam ravno nasprotno tistemu, kar želim, da ona ne bi počela. Kako pogosto se starši znajdejo v takšnem položaju?" je komentirala svoja dejanja rjavolaska.

Zaveda se, da nasprotuje sama sebi, ampak vseeno dovoli Violet uporabljati aplikacijo pod njenim nadzorom:"Vse, kar vidim na Instagramu, ni nujno, da pozitivno vpliva na mladostnike."