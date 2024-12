Jennifer Garner je ponosna, da je praznični duh prenesla na svoje otroke

Jennifer je navdušena nad dejstvom, da so njeni otroci že dovolj odrasli in ji lahko pomagajo pri ustvarjanju prazničnih jedi. "Imam enega otroka, ki je specializiran za pire krompir, to je njegova specialiteta, imam enega otroka, ki obožuje pripravo jabolčnega zavitka, to je njegova specialiteta, potem pa imam eno, za katero samo bog ve, kaj bo naredila," se je pošalila igralka.

Kljub temu, da njena družina obožuje praznovanje zahvalnega dne, ki so ga praznovali pred dnevi, je 52-letnica priznala, da bi njen sin najraje preskočil mesec, samo da bi čimprej lahko praznovali božič. "Prejšnji večer sem prišla domov iz službe in moj sin je imel božično glasbo, ki je na polno igrala po celotni hiši, nosil je predpasnik in delal ingverjeve piškotke," je dejala in dodala, "mislila sem si: To je energija, ki jo želim videti prav zdaj v naši hiši," je dejala igralka, ki je ponosna, da jim uspeva ohranjati družinske tradicije."Zagotovo si bomo šli ogledati Hrestača, ki je velik del božiča in praznikov zame in za moje otroke. Hvala bogu, da sem jim to prenesla. Lepo je, ko smo vsi skupaj," je priznala mama treh otrok.