Tuja scena

Jennifer Garner o vzgoji otrok po ločitvi: Potrebno je veliko žrtvovanja

Los Angeles, 01. 03. 2026 07.00 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
E.K.
Jennifer Garner

Igralka Jennifer Garner je med gostovanjem v podkastu spregovorila o zahtevnosti vzgoje otrok po ločitvi od Bena Afflecka. Poudarila je, da ločena starša prevzemata obe vlogi, kar prinaša tako izgube kot priložnosti za rast, ter da je prilagodljivost ključnega pomena.

Jennifer Garner je med nedavnim gostovanjem v podkastu One Nightstand spregovorila o vzgoji otrok ločenih staršev in priznala, da je potrebno veliko žrtvovanja. Igralka se je leta 2015 ločila od Bena Afflecka, s katerim imata tri otroke.

Ben Affleck in Jennifer Garner
Ben Affleck in Jennifer Garner
FOTO: Profimedia

"Ko otroci odraščajo v dveh ločenih gospodinjstvih, jaz postanem mama in oče, on pa oče in mama," je dejala in dodala: "Tega se nekako ne moreš izogniti, kajne? Ker nimaš prednosti obeh plati, jin in jang, pod isto streho, zato moraš v svojem načinu vzgoje prevzeti malo obojega. V tem je nekaj izgube, a hkrati tudi nekaj pridobiš. Prav tako se naučiš popustiti in se ne osredotočati toliko na samo vzgojo."

Nekdanja zakonca sta se spoznala na snemanju filma Pearl Harbor leta 2001, a iskrica med njima ni preskočila vse do leta 2004, potem ko sta leto pred tem ponovno skupaj zaigrala v filmu Daredevil. Svojo ljubezen sta leta 2005 ovekovečila s poroko, ki pa se je po desetletju zaključila z ločitvijo.

"Po dolgem in skrbnem premisleku sva se s težkim srcem odločila za ločitev," je par takrat dejal v skupni izjavi za javnost in dodal: "Naprej greva z ljubeznijo in prijateljstvom drug do drugega ter z zavezo, da bova skupaj vzgajala najine otroke, katerih zasebnost prosiva, da se spoštuje v tem težkem času. To bo najin edini komentar o tej zasebni, družinski zadevi. Hvala za razumevanje."

Po ločitvi od matere svojih otrok je Affleck obnovil razmerje z Jennifer Lopez. Njuna zakonska zveza je trajala približno dve leti, po več nesoglasjih sta se dokončno ločila lanskega januarja. Od takrat je igralec večkrat v javnosti čas preživljal z Garnerjevo in njunimi otroki. "Ben in Jennifer Garner imata res odličen odnos do vzgoje otrok. Še vedno sta zaradi otrok del družine. Ves čas se pogovarjata in Jennifer si želi najboljše zanj, ker je to najboljše za njune otroke. Med njima ni slabe krvi in resnično je bila tam zanj in njune otroke, ko sta se prebijala skozi življenje po ločitvi od Jennifer Lopez," je povedal vir blizu njiju po poročanju revije Page Six.

Razlagalnik

Jennifer Garner je ameriška igralka, ki je zaslovela z glavno vlogo v televizijski seriji Alias (2001–2006). Sledile so uspešne filmske vloge v filmih, kot so Vse, kar imam (2007), Dekliščina (2009) in Dallas Buyers Club (2013). Poleg igralske kariere je znana tudi po svojem delu v dobrodelne namene in kot ustanoviteljica podjetja za zdravo prehrano.

Ben Affleck je ameriški igralec, scenarist in režiser, ki je prejel dva oskarja. Prvega za izvirni scenarij filma Dobri Will Hunting (1997) in drugega kot producent filma Argo (2012), ki je bil razglašen za najboljši film. S svojo igralsko kariero je zaslovel v devetdesetih letih, kasneje pa se je uveljavil tudi kot uspešen režiser.

Podkast je digitalna avdio ali video serija, ki jo je mogoče prenesti ali pretakati prek interneta. Podkasti so običajno tematsko usmerjeni in se lahko dotikajo najrazličnejših področij, od novic, politike, športa, znanosti, umetnosti do osebnih zgodb in hobijev. Poslušalci si jih lahko naročijo in tako samodejno prejemajo nove epizode na svoje naprave.

Vprašanja in odgovori so narejeni s pomočjo umetne inteligence.
