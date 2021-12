Jennifer Garner med pripravljanjem božične jedi skoraj zažgala kuhinjo

Jennifer Garner je v zadnji epizodi svoje kuharske oddaje Pretend Cooking Show, ki jo predvaja na družbenem omrežju Instagram, priznala, da je ob preizkušanju priprave jedi po receptu Ine Garten skoraj zažgala kuhinjo. Zvezdnica je pripravljala govejo enolončnico ali goveje meso na način bourguignon, ki ga pripravi vsako leto za božič, a tokrat je recept malce priredila in skoraj bi potrebovala pomoč gasilcev.

Da gre lahko v kuhinji hitro kaj narobe, če ne delaš po preizkušenem receptu, je pred božično večerjo ugotovila igralka Jennifer Garner. Zvezdnica, ki pripravlja kuharsko oddajo, katere vidoposnetek deli na svojem Instagramu, je pri božični večerji v jed skušala dodati malce več konjaka, kar pa se je skoraj končalo s požarom v kuhinji.

icon-expand Jennifer Garner FOTO: Instagram

"Ina ne bi nikoli," je ob videoposnetku, ki prikazuje trenutek, ko so stvari skrenile po svoje, zapisala 49-letnica. Garnerjeva je pripravljala goveje meso na način bourguignon po receptu znane voditeljice kuharskih oddaj Ine Grten, a je podvojila količino konjaka in celoten kozarec naenkrat zlila v lonec. Alkohol je nato flambirala, a je ta kot žareča krogla ognja švignil proti kuhinjskemu stropu. "Tisočkrat se opravičujem," je dejala šokirana zvezdnica, ki je opazovala, kako se ogenj umirja. "Ne podvajajte količine konjaka. Lahko verjamete, kaj se je pravkar zgodilo? To je bilo noro," se je nato pošalila. A se v zvezdničini kuhinji takšne in podobne nezgode pogosto dogajajo, saj je oboževalce v komentarjih potolažila z besedami: "Skoraj vsakič zažgem kuhinjo!"

Garnerjeva je ob videoposnetku zapisala, da odkar je zasledila recept v Inini knjigi Barefoot in Paris, ki je bila izdana leta 2004, to jed pripravi za vsake božične praznike. "Tradicije so pač takšne, da dobijo svoj pomen s tem, da jih ohranjaš. Ne spomnim se natančno, kdaj sem začela za božič pripravljati goveje meso bourguignon po receptu Ine Garten iz knjige Barefoot in Paris, a bilo je dovolj dolgo nazaj, da me vonj enolončnice osreči, sprosti in se počutim domače," je še zapisala Garnerjeva.

Jed po recepturi Gartnerjeve vsebuje slanino, kose govedine, korenček, rumeno čebulo, česen, paradižnikovo mezgo, timijan, zamrznjene šalotke in gobice. Vse sestavine se kuhajo v enem loncu, pozneje pa se jih prelije z rdečim vinom, doda nesoljeno maslo in govejo juho ter jed prestavi v pečico. Originalni recept je igralka malce prilagodila po svoje: "Nisem oboževalka čebule in ker sem jaz glavna v kuhinji, ne dodam vse tiste čebule. Kot bi rekla Tabitha Brown, je to moja stvar." Pripravljeno jed postreže s kruhom in rezultat je 'njami', je še pripisala.