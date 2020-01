Jennifer Garner med snemanjem novega filma polna adrenalina

Jennifer Garner trenutno snema novi film Yes Day.

Priljubljena igralka Jennifer Garnerje na snemalnem setu za novi film Yes Day dobesedno doživela vzpone in padce, saj so snemali prizor v zabaviščnem parku, kjer sta skupaj s 17-letno soigralko Jenno Ortegasedli na vlakec smrti. Zabaven videoposnetek adrenalinske vožnje je zvezdnica delila na Instagramu, pospremila pa ga je z zabavnimi komentarji.

"To sem jaz na vlakcu smrti," je začela in dodala, da resnično uživa, čeprav videoposnetek dokazuje nasprotno."Na vlakcu sem z Jenno Ortega, ki je 'živčna razvalina' in jo moram zato tolažiti,"je sarkastično dejala.

"Kot vidite, jo neprestano kličem Jenna, čeprav se njen lik imenuje Katie. Težko sem se vživela v svoj lik, ker rada živim v danem trenutku," je nadaljevala in nasmejala poslušalce, ko je dodala, da je bila pred kratkim pri zobozdravniku in je resnično zadovoljna z rezultati, saj na videoposnetku med kričanjem kaže zobe. Za konec je z obupanim glasom še dodala: "In ko že pomisliš, da je vožnja končana, vidiš še en vzpon, ki je še višji od prejšnjega." Adrenalinskemu posnetku je dodala tudi opis: "Snemanje v adrenalinskem parku uresničuje moje sanje. Razen če sovražite vlakce smrti."