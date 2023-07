Jennifer Garner na koncertu prejela številne zapestnice prijateljstva

Garnerjeva je na družbenem omrežju delila številne fotografije s koncerta, med drugim je za objektiv pozirala s pevko Gracie Abrams , hčerko režiserja J. J. Abramsa , ki je nastopila kot predskupina. "Gracie Abrams in Taylor Swift: sanjska kombinacija. Omedlevali smo zate, Gracie. In še vedno smo navdušeni nad radodarnim duhom, divjostjo in vzdržljivostjo Taylor Swift," je zapisala 51-letna igralka.

V nadaljevanju je pohvalila še drugo predskupino, pevko Muno, in se zahvalila vsem oboževalcem, ki so jo pred koncertom prišli pozdravit in ji podarili zapestnico. Nato se je zahvalila še Kansas Cityju za toplino in navdušenje ter dejala, da je imela srečo, ker je prišla na neuradno zabavo ob izdaji albuma Speak Now (Taylor's Version) in videospota za pesem I Can See You.