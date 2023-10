Jennifer Garner najstarejši hčerki vsako jutro pripravi malico za v šolo

"Vsak dan ji v škatlo za kosilo spakiram malico. Notri ji dam dve vrečki oreškov ali sadja znamke One Upon a Farm Organics, ki nimajo dodanega sladkorja. To ji da energijo, obenem pa jih lahko na hitro poje med poukom," je o tem, kaj svoji 17-letnici pripravlja za malico, spregovorila za revijo People. Zvezdnica je tudi soustanoviteljica in ambasadorka omenjene znamke živil, ki so popolnoma naravna in polna prepotrebnih hranil.

Poleg Violet je igralka še mama 14-letne Seraphine in 11-letnega Samuela. "Seraphina večinoma je šolsko kosilo, Samuel pa včasih je v šoli, ali pa me prosi, da mu pripravim nekaj podobnega kot Violet. Si pa vsak dan vzame s sabo kakšno tablico, za vsak primer, če bo lačen," je razkrila zvezdnica, ki ima vse tri otroke z nekdanjim možem Benom Affleckom.