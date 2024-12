Jennifer Garner: Ne poroči se z moškim, če misliš, da ga lahko spremeniš

Nekdanja žena Bena Afflecka je svoje zakonske nasvete delila v podkastu Lipstick on the Rim , kjer je povedala, da so omenjene besede prišla iz ust njene mame Patricie Garner. "Med drugim mi je mama večkrat dejala tudi, da jokanje lahko traja vso noč, a veselje pride zjutraj, ter da je sreča naša lastna odgovornost," je zaupala igralka.

52-letnica je bila pred Benom, s katerim ima 18-letno Violet, 15-letno Seraphino in 12-letnega Samuela, od leta 2000 do 2004 poročena z igralcem Scottom Foleyjem. Z Affleckom se je poročila le leto dni po ločitvi, njun zakon pa je trajal do leta 2018. Javno znano je, da sta imela pogosto težave zaradi Benove odvisnosti od alkohola in iger na srečo, danes pa se veliko bolje razumeta kot v zakonu, si zaupata, se pogosto družita in skupaj vzgajata otroke. Od njunega razhoda so zvezdnico sicer nekajkrat povezovali s poslovnežem Johnom Millerjem.