Jennifer Garner o starševstvu: To je darilo

Sheryl je med pogovorom izpostavila, da sta obe z Jennifer kljub slavi svojim otrokom omogočili normalno življenje. "Imava veliko skupnega. Z vsem zvezdništvom in podobnimi stvarmi imam občutek, da imam zelo normalno življenje. Mislim, da imaš ti podobno situacijo. In radi imava svoje otroke," je dejala 66-letna Sheryl. Jennifer je dodala: "In vso zmešnjavo starševstva, to je darilo." V nadaljevanju sta se igralki strinjali, da je z bivšim možem težko ohraniti "zdravo razmerje", ko si ves čas pod drobnogledom javnosti, a jima je to dobro uspelo.

Jennifer ima z bivšim možem Benom Affleckom tri otroke, 17-letno Violet, 14-letno Seraphino in 11-letnega Samuela, Sheryl pa ima z bivšim možem Ericom Mauricem 28-letno Ivy-Victorio in 31-letnega Etienna Maurica.