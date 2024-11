Jennifer Garner o svojem videzu: Nisem se znala naličiti

Jennifer Garner meni, da je skozi leta močno nadgradila svojo lepotno rutino. Med pogovorom na podkastu Lipstick on the Rim je gostiteljica igralko povprašala o najslabšem lepotnem nasvetu, ki ga je prejela. Zvezdnica se je pošalila, da pretekle napake ličenja pripisuje sebi. "Ni mi ga bilo treba prejeti. Sama sebi sem delila najslabše lepotne nasvete. Če pogledate katero koli mojo fotografijo skozi študentska leta, sem takrat nosila gledališki način ličil. Ličila so na mojem obrazu bila videti kakor palačinka, saj sem imela bel krog na obrazu," je pojasnila.