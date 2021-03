Jennifer Garner: Odraščala sem skoraj tako kot amiši

"Obstajajo nekatere ženske, ki imajo to srečo, da se njihova telesa po porodu kar takoj vrnejo v prednosečniško obliko. In to ne glede na to, koliko otrok rodijo. Njihov trebuh postane takoj raven in njihovi boki več niso zaobljeni. To je neverjetno. Imam veliko prijateljic, ki imajo tako postavo in zares sem srečna za njih. Jaz pač nisem ena izmed njih," je dejala Grnerjeva.

Garnerjeva, ki ima z bivšim možem Benom Afflecom tri otroke, je dodala, da bo njeno telo vedno kazalo znake, da je v življenju tri krat rodila in to je niti malo ne moti. "Lahko zelo trdno delam in sem potem resnično v formi, vendar bom še vedno videti kot ženska, ki je rodila tri otroke,"je še povedala v intervjuju.