Jennifer Garner po dveh letih samska: čas preživlja z Bradleyjem Cooprom

48-letna Jennifer Garner in 42-letni John Miller sta govorice o razmerju prvič sprožila oktobra leta 2018, spoznala sta se prek skupnih prijateljev, prav tako pa so bili dobri prijatelji tudi njuni otroci, ki jih imata s partnerji iz prejšnjih razmerij. Jennifer ima sicer z nekdanjim soprogom Benom Affleckom tri otroke, poslovnež John pa je bil poročen z violinistko Caroline Campbell , s katero imata dva otroka.

Po poročanju več tujih medijev sta se zaljubljenca razšla, svoje razmerje pa sta sicer dobro skrivala pred javnostjo. "John je prijeten fant, ki se je z otroki znašel v podobni situaciji kot Jennifer. Skupaj sta sicer zelo uživala," je povedal vir blizu zvezdnikoma in dodal, da je Jennifer osredotočena na svoje otroke in jim daje prednost. "To se ne bo nikoli spremenilo in res ji predstavljajo življenje. Zelo je zaposlena. Za neko bolj resno zvezo zato nima časa."