Jennifer Garner podala mnenje o novi partnerici Bena Afflecka

Igralec, ki je v preteklosti že izjavil, da od svojih dejanj najbolj obžaluje ravno ločitev od igralke, je do nekdanje partnerke popolnoma odkrit. 47-letni zvezdnik se je za ta odnos dlje časa trudil, saj je želel ostati dobro zapisan pri družini ravno zaradi otrok, Violet, Seraphine in Samuela, enako pa čuti tudi Garnerjeva. Jennifer je prijateljem povedala, da je zelo srečna, če je srečen tudi on. Zanj je vesela tudi, ker je v dobrem življenjskem obdobju, ker je zdrav in očiščen odvisnosti. Zaradi dejstva, da bo za vedno oče njenih otrok ima zanj le najboljše želje za prihodnost. Ben, ki svoj prosti čas deli med novo partnerico Ano ter otroke pa zmeraj znova poudarja, da so otroci zanj najbolj pomembna stvar v življenju.