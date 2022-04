Jennifer Garner praznuje 50 let: presenečenje idola in čestitke slavnih kolegic

Igralka, nekdanja soproga Bena Afflecka, je ob praznovanju okroglega rojstnega dne doživela lepo presenečenje. Ob abrahamu so ji čestitale kolegice Reese Witherspoon, Rita Wilson ter Maria Shriver, posebne pozornosti pa je bila deležna s strani Donnyja Osmonda, idola iz otroštva.

Jennifer Garner je 17. aprila proslavila svoj 50. rojstni dan. Slavje so ji s svojimi čestitkami polepšale številne kolegice iz sveta zabave, največje presenečenje pa ji je priredil njen idol iz otroških dni. Igralka je na omrežju Instagram delila posnetek, na katerem je videti, kako uživa ob videu, ki ga je samo zanjo posnel Donny Osmond. 64-letnik ji je zapel za rojstni dan, na veliko presenečenje Garnerjeve pa se je naenkrat pojavil za njenim hrbtom in dokončal pesem.

Nato sta se objela, Osmond pa ji je podaril tudi torto, na kateri so bile izpisane številke v duhu njenega priljubljenega filma z naslovom Od deklice do bejbe. Skupaj sta nato zažvrgolela še v duetu, igralka pa si je obraz od ganjenosti pokrivala s prtičkom. Ob objavi je dopisala, da je ravno Donny v njenem otroštvu predstavljal objekt oboževanja, ki mu je bila do konca predana. ''Zame si je vzel uro in pol, sedel z mano, pel moje najljubše skladbe ... zahvaljujem se ti, Donny,'' je dodala in označila tudi ime njegove sestre Marie in izrazila upanje, da bo kmalu spoznala tudi njegovo soprogo Debbie.

icon-expand Jennifer Garner je 17. aprila proslavila svoj 50. rojstni dan. FOTO: Profimedia

Nad srečanjem so bile navdušene tudi igralske kolegice. Občudovanje so izrazile tudi Diane Keaton, Holly Robinson Peete in Sara Foster, Gwyneth Paltrow pa je napisala, da se ji to zdi ''neresnično''.