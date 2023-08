Jennifer Garner pred začetkom šolskega leta delila fotografijo z vrtca

Jennifer Garner je pred začetkom novega šolskega leta pokazala delček svoje preteklosti in z oboževalci delila fotografijo, ki je bila posneta v zadnjih dneh, ko je še obiskovala vrtec. Na njej je sedaj 51-letna igralka s širokim nasmehom in kratko paževsko pričesko, oblečeno pa ima belo bluzo s širokim ovratnikom in vijoličast brezrokavnik. Nosi tudi verižico z večjim obeskom v obliki srca.