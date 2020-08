Jennifer Garner se je ob gledanju zadnjega dela serije 'Pisarna' zlomila

Priljubljena igralka se je le stežka poslovila od priljubljene serije, ki si jo je z otroki ogledala v času karantene. Vsak dan so pogledali en del in se tako počasi prebili čez vseh devet sezon. Zvezdnica je svoje občutke delila na družbenem omrežju, ob tem pa se je zlomila in zajokala: ''Mogoče sem potrebovala jok, mogoče tudi prho.''

Jennifer Garner je s številnimi sledilci na Instagramu delila posnetek, na katerem ne more zadrževati solz. Svoje čustveno doživljanje je v posnetku tudi komentirala in dejala, da je za njene solze kriv zadnji del serije The Office (Pisarna, op. a.). V času karantene je namreč izkoristila čas za redke trenutke z otroki, v družbi katerih si je počasi ogledala vse sezone priljubljene serije.

Vsak dan je v družbi treh otrok pogledala po en del in tako pred kratkim zaključila z ogledom vseh devetih sezon. Ob slovesu od serije se je igralka zlomila, kar je posnela in objavila na svojem profilu: ''Nikoli ne boste ugotovili, katero serijo sem z otroki gledala v času karantene. Veste kaj? Vse dele smo pogledali in veste kaj? To dejstvo mi je vzbudilo resnično velike občutke!''

icon-expand Jennifer s podmladkom - Seraphino, Violet in Samuelom, s katerimi je preživljala čas v izolaciji. FOTO: Profimedia