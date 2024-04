Jennifer Garner se je poslovila od očeta: Žalost je neizogibna

Za Jennifer Garner je bil pretekli velikonočni vikend veliko bolj žalosten, kot si je verjetno predstavljala. Z družino naj bi praznovali in uživali v prazničnih dobrotah, a se je v soboto za vedno poslovil njen oče William. Novico o smrti svojega očeta je igralka sporočila na družbenih omrežjih, kjer je zapisala, da je njen oče umrl v soboto, star 85 let.

"Moj oče je v soboto popoldne umrl mirno," je svoj zapis na družbenih omrežjih začela Jennifer Garner in s tem svetu sporočila, da se je poslovila od svojega očeta. Pretekli praznični vikend za njo in njeno družino tako ni minil v preveč veselem vzdušju, saj jih je zapustil 85-letni William.

Z opisom je razkrila, da je bila družina ob njem, ko je umrl. "Čeprav v smrti 85-letnega moškega, ki je živel zdravo, čudovito življenje, ni nobene tragedije, je žalost neizogibna in čaka za nepričakovanimi ovinki," je zapisala ob galeriji družinskih fotografij, s katerimi se je poklonila pokojnemu očetu. "Danes je dan za hvaležnost. Hvaležni smo za očetovo nežno vedenje in tiho moč. Za to, kako nas je dražil s hudomušnim nasmeškom in za to, kako si je izmislil vlogo vsestranskega, vedno potrpežljivega dekliškega očka. Hvaležni smo za njegovo delovno etiko, vodenje in vero," je še dodala.

V objavi se je zahvalila zdravstvenemu osebju, ki je njenemu očetu pomagalo zadnje mesece življenja. Zaradi njih je lahko tako dolgo užival s svojimi hčerkami in vnuki, je prepričana zvezdnica. "Toliko je za povedati o mojem očetu – moje sestre in jaz ne bomo nikoli prenehale govoriti o tem, kako čudovit je bil, zato potrpite z nami – toda danes delim te spomine s svojo hvaležnostjo za prijaznega in briljantnega človeka, očeta in dedka," je zaključila čustven zapis.

51-letnici so ob izgubi ljubljene osebe sožalje v komentarjih izrekli številni zvezdniški prijatelji. "Moja draga prijateljica, pošiljam ti vse svoje angele, da ga pomagajo odnesti domov," je zapisala Reese Witherspoon, Eva Longoria pa je dodala: "O, draga, pošiljam ti svojo ljubezen in molitve zate in tvojo družino." Besede podpore in sožalje sta izrekli tudi igralka Lily Collins in voditeljica Kelly Ripa.

