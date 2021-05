Jennifer Garner se je vrnila v objem Johna, svojega bivšega

John Miller in Jennifer Garner sta ljubezni dala še eno priložnost.

Jennifer Garner in John Miller sta obnovila svoje ljubezensko razmerje, poroča portal Us Weekly. "Jen in John sta spet skupaj,"je razkril vir za omenjeni portal."Začelo se je pred nekaj tedni."

Oktobra 2018 je v javnost prišla novica, da je 49-letna igralka že približno šest mesecev v razmerju z izvršnim direktorjem Cali Group, 42-letnim poslovnežem Johnom Millerjem. Novica je prišla kmalu po tem, ko se je Jennifer že skoraj dokončno ločila od Bena Afflecka, s katerim sta se leta 2015 razšla po desetih letih zakona. Nekdanja zakonca imata skupaj tri otroke: hčerki Violet (15 let) in Serafino (12 let) ter 9-letnega sina Samuela.

Tudi John Miller je že izkusil očetovstvo, saj ima z nekdanjo ženo Caroline Campbelldva otroka. Avgusta 2019 je vir dejal, da Johna in Jennifer družijo tudi podobne izkušnje, kot je delitev skrbništva.

"John in Jen sta se znašla v podobni življenjski situaciji in druži ju vzgoja otrok po ločitvi. Sta na isti valovni dolžini in razumeta, kako se tem stvarem streže."